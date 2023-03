IN BEELD – Camille steelt àlle harten tijdens haar ‘SOS Tour’ in Kursaal Oostende

In twee dagen tijd was Camille maar liefst zes keren te gast met haar ‘SOS Tour’ in Kursaal Oostende. Krijg je er maar niet genoeg van? Dan kan je nog komen kijken in juli én augustus naar haar zomertour in dezelfde zaal.

Haar show was helemaal opgebouwd rond haar nieuwe album “SOS”. De show was heel kleurrijk en Camille was een echte wervelwind. Ook haar papa kwam erin tevoorschijn. Zang en dans, het vloeide allemaal heel vlot in elkaar. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)

Er zijn nog bijkomende zomershows op 22 en 23 juli 19 en 20 augustus, telkens om 10, 14 en 18 uur.