IN BEELD – ‘Caals zingt Hazes’ op donderdagavond in De Leest in Izegem én wellicht volgend jaar ook

Luc Caals was met zijn topmuzikanten te gast in De Leest in Izegem voor het programma ‘Caals zingt Hazes’ in een organisatie van Marc Snoeck, echtgenote Christiane Deblauwe en zoon Stefaan Snoeck én dit ten voordele van het Kinderkankerfonds.

“Zitten er hier Hazes-fans? Heb je veel goesting? Ik wel hoor”, glimlacht Luc Caals na een tweetal nummers, richting publiek. Hij zong de bekendste liedjes van André, maar ook minder bekende songs, die toch blijven hangen. Vanaf het eerste nummer deed het publiek mee en dat was zo anderhalf uur lang, met een korte pauze. “Wat een stem. Ze mochten gerust die artiest hebben laten zingen tijdens ‘Vlaanderen zingt Hazes’ in het Sportpaleis in plaats van dat jonge meisje”, zei er iemand na dit optreden. “Amaai, ik wist niet dat Luc Caals zo mooi kon zingen”, vertelde een andere mevrouw aan ons vooraleer ze de zaal verliet. Kortom, het werd een meer dan geslaagde avond én ook Marc Snoeck was heel fier op de inzet van zijn vriend Luc Caals. Inderdaad vriend, want Luc en Marc kennen elkaar al méér dan 30 jaar. “Volgend jaar staat Luc hier terug op het podium”, zei Marc in de microfoon. (PADI – foto’s Daniël)