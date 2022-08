IN BEELD – Burgemeester Claude Croes uit Deerlijk doet met zijn Evelyne nog eens hun openingsdans tijdens optreden Niels op BuikRock

Op zaterdag was er heel veel volk tijdens de derde editie, maar ook op de derde dag van BuikRock. En er viel eveneens van alles te beleven.

Het aantal pancartes met teksten voor de bekende artiesten waren niet op twee handen te tellen. Mooie boodschappen, die de fans maakten om hun idolen aan te moedigen. Stan Van Samang verliet plots het podium en ging via het publiek naar het podium van de mindervaliden. Zo lief! Ook tijdens het optreden van Deerlijknaar Niels Destadsbader gebeurde er iets onverwacht. Burgemeester Claude Croes en zijn vrouw Evelyne kwamen het podium op en deden hun openingsdans nog eens over. In juli jl. stapten ze in het huwelijksbootje. Ook dat was een zalig moment. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Jens)