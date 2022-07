IN BEELD: Beperkte opkomst, maar wel veel sfeer voor Michael en Willy in Izegem

De opkomst kon beter, zelfs veel beter, voor topnamen als Michael Lanzo én Willy Sommers. De reden? Niet enkel het warme weer, maar ongetwijfeld het overaanbod aan optredens in onze regio.

Michael trad op in openlucht, Willy zong in de zaal van De Leest zelf. Na de show kon iedereen nog op de foto en deelden de artiesten gul handtekeningen uit. Willy gaf een boeket bloemen af aan de jarige Carine Haemers. Haar echtgenoot had dat geregeld. Een mooi moment. Geniet van de foto’s. (PADI – foto’s Jens)