IN BEELD – Belle Perez te gast in CC De Schakel in Waregem

In een organisatie van PMLE was Belle Perez met haar vaste muzikanten er te gast om een heel mooie muzikale avond te verzorgen.

De opkomst kon beter, maar wie erbij was ging met een positief gevoel terug naar huis. Belle palmde immers de aanwezigen in. Na de pauze was er zelfs een huwelijksaanzoek. Een aanwezige man vroeg zijn vriendin ten huwelijk. Belle was daarvan op de hoogte, vroeg waar die persoon zat, waarna ze persoonlijk tot bij het tweetal ging om hen natuurlijk ook te feliciteren. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Jens)