IN BEELD – Bekende West-Vlamingen waren op tijd én massaal present op de ‘gele loper’ van Kastaars! in Puurs

Elodie Gabias, Jamie-Lee Six, Anastasya Chernook, Xavier Taverne, Robin Keyaert, Gert Verhulst en familie, Dominique Persoone, Matthias Vandenbulcke, Rik Verheye, Jelle De Beule… waren allemaal present op de ‘gele loper’ in de Pop-Up van Studio 100 in Puurs.

Maar liefst drie uur lang passeerden bekende Vlamingen de revue op de ‘gele loper’. Talrijke acteurs, actrices, nieuwlezers, enz. op de diverse grote tv-zenders waren aanwezig om te luisteren naar wie de Kastaars! wonnen in de diverse categorieën. Geniet alvast van onze foto’s op de ‘gele loper’. (PADI & Jelle – foto’s FODI)