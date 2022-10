IN BEELD – Bekende Vlamingen te gast op première Josephine B. in Antwerpen

Donderdagavond werd in de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater een tijdperk afgesloten.

Daar vond immers de allerlaatste première plaats van een stuk van producent Judas Producties. Het gezelschap kondigde eerder al aan wegens geldproblemen de handdoek in de ring te moeten gooien, maar niet vooraleer Vlaanderen nog één keer kon genieten van een wervelend stuk. En zo geschiedde met ‘Josephine B.’, een stuk dat nog tot 6 november in datzelfde Fakkeltheater speelt en een week later zelfs afzakt naar de Stadsschouwburg in Brugge. Er kwamen ook heel wat bekende Vlamingen opduiken, waaronder Ray Verhaeghe alias Albert uit ‘Familie’ (afkomstig uit Torhout), Jérémie Vrielynck (afkomstig uit Deerlijk)… (PADI – foto’s Tom)

‘Josephine B.’ houdt op zondag 13 november om 15 uur halt in de Stadsschouwburg van Brugge. Die voorstelling is momenteel al helemaal uitverkocht, maar inschrijven op de wachtlijst is mogelijk via www.ccbrugge.be.