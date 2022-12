IN BEELD – Bekende Vlamingen kwamen langs naar première ‘Samson & Marie’-Kerstshow in De Panne

Bert Verbeke, Ruth Beeckmans, Astrid Coppens, Hanne Decoutere, Joris Hessels, Maarten Breckx, Lindsay De Bolle… ze waren allemaal present op de ‘rode loper’ voor de première van de ‘Samson & Marie’-Kerstshow in Plopsaland De Panne.

De bekende Vlamingen genoten van het allereerste optreden van Marie, samen met Samson. Ook Gert Verhulst, broer Victor en partners waren van de partij. Papa Gert mocht in de zaal zitten. Het kon Marie niet veel schelen, want zonder de minste stress – dat bemerkte je toch niet – vertelde en zong ze, precies alsof ze nog nooit iets anders had gedaan. Inderdaad, Marie deed het voortreffelijk. Voor haar was het wel iets speciaal. Haar papa Gert was immers 30 jaar het trouwe baasje van Samson en nu mag zij spelen aan de zijde van Samson…

Na de voorstellingen in De Panne keert de Kerstshow, na meer dan 11 jaar, terug naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dat is dé zaal waar het allemaal begon in 1991 en waar de eerste kerstshows werden gespeeld. Daarna zijn Samson & Marie ook nog te zien in het Trixxo Theater Hasselt. (PADI)

Praktisch: tot en met woensdag 28 december in Proximus Theater Plopsaland in De Panne – van maandag 2 tot en met woensdag 4 januari in Koningin Elisabethzaal in Antwerpen – op zaterdag 7 en zondag 8 januari in Trixxo Theater in Hasselt. Info en tickets: www.studio100.com