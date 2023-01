IN BEELD – Bekende Vlamingen kwamen langs naar de MENT TV-studio in Mariakerke (Gent)

Bij MENT TV vonden er opnames plaats van het programma ‘Herbert op Zondag’. Een programma dat inderdaad iedere zondag van 10 tot 12 uur te zien is op MENT TV.

Tijdens de uitzending van 29 januari praat Herbert met Chantal Kashala, die samen met Gustaph en de andere backing de show zal stelen tijdens het komende Eurovisiesongfestival. Guy Deprez komt zijn nieuw boek ‘De Pré Selectie’ voorstellen en Tobe uit Tielt mag praten over zijn videoclip ‘Onderweg’. Tijdens de dag van uitzending was Tobe jarig. Wat een mooi verjaardagscadeau! In de uitzending van 5 februari zitten Hunter Falls, de kandidaat van Eurosong. Ook topchef Marcelo Ballardin komt praten over zijn allereerste boek. Verder hoor je eveneens muzikale verhalen van Yune en Louis Flion. (PADI – foto’s Daniël)