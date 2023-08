IN BEELD – Bart Peeters & zijn Ideale Mannen blazen het dak van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Het is voorbij! De muzikale zomer in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Bart Peeters was de laatste in de rij die daar optrad. En wat voor een optreden was dat! Wat een feestje!

Bart begon heel rustig met ‘Vader Van De BRD’, een song die hij schreef voor zijn onlangs getrouwde dochter. Met zijn Ideale Mannen erbij kwamen er ook heel wat decibels bij. Hij zong ‘Winterdip’, ‘Allemaal Door Jou’, ‘Poolijs’, ‘Zilvermeer’, Brombeer’, ‘Slaapwals’, ‘Dat Komt Door Jou’, ‘Denk Je Soms’, ‘Zwemmen In De Zee’, ‘Lepeltjesgewijs’. Na de pauze hoorden we volgende liedjes weerklinken: ‘Niets Of Niemand’, ‘Zelden Of Nooit’, ‘Onze Blackie’, ‘Liefde Is Alles’, ‘Konijneneten’, ‘Messias’, Heist Aan Zee’, ‘September’, ‘Brood Voor Morgen’, ‘Tot Je Weer..’, ‘AAA’, ‘Ik Hou Meer Van Folk’ en ‘Hoeveel Ik Van Je Hou’. Al zijn grote hits en meezingers passeerden inderdaad de revue. Bij zoveel geweld kon niemand stil blijven zitten. Als afsluiter van het zomerseizoen in de Proximus Pop-Up Arena was dit één groot feest. Bart zong hét dak eraf en na zijn optreden begon de organisatie al met de afbraak van deze Proximus Pop-Up Arena. Komt er in 2024 een nieuwe uitgave? Volgens sommigen niet, want op die site zouden er begin januari 2024 al voetbalterreinen worden aangelegd… (PADI – foto’s Daniël)