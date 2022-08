IN BEELD – Bart Peeters trok naar zijn fans tussen het publiek in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

De Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke was volgelopen voor het optreden van ‘Bart Peeters & zijn Ideale Mannen’.

Bart was nog maar net begonnen of hij vloog er al muzikaal direct stevig in. Een bijzonder moment was toen de voltallige band ‘De Kat Zat Op De Krant’ à capella zong en speelde. Dat was wondermooi! Na de pauze trok Bart naar zijn fans tussen het publiek. Inderdaad, hij verliet het podium en wandelde zelfs tot bovenin de tribunes. Daar vroeg hij aan een jongentje: “Hoe oud ben jij?” Die jongen zei: ‘Vijf jaar!’. Bart: “Voila, dat is vandaag ongetwijfeld m’n jongste fan!”. Bart mocht twee keren terugkeren om een bisnummer te brengen. ’t Was prachtig! Volgend jaar terug? (PADI – foto’s Daniël)