IN BEELD – Artiestenparade op zondag met o.a. Bandit, Luc Steeno in concertzaal Owla in Brugge

Nicolas, Ever-Lynn, Greg, Jason Bradley, Chris Reilhof, Bandit, Leah Bien, Frank Valentino én Luc Steeno waren op zondag te gast in de concertzaal Owla (vroegere Heilige Familiekerk) in Brugge.

Voor de aanwezige artiesten was wat méér volk leuker geweest, maar wie erbij was, deed wat er op zo’n muzikale dag van hen wordt verwacht, namelijk meezingen, spontaan starten met een polonaise, een ander dansjes uitvoeren op de dansvloer, zwaaien met de handjes en hevig supporteren. Kortom, de afwezigen hadden ongelijk, de aanwezigen vonden het super leuk. Volgende afspraak: vrijdag 20 mei vanaf 19 uur met optreden van Raymond van het Groenewoud, Bilkske 3 in Brugge. Tickets: 40 euro. Reservatie verplicht via uilenspiegelevents.be/events – 0474 48 81 00. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)