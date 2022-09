IN BEELD – Artiesten traden op in Santa Susanna in het zonnige Spanje, waaronder ook heel wat West-Vlamingen

Op zaterdag 10 september vertrokken zo’n 100 muziekliefhebbers met twee autobussen van Herman & Vandamme voor één week naar Santa Susanna in het zonnige Spanje en dit in het kader van ‘De Week van de Ambiance’.

De reis was georganiseerd door Nils Landers van kapsalon Salon Creative uit Wevelgem en Herman & Vandamme Reizen uit Menen. De dubbeldekbus hield halt bij hotel Florida Park in Santa Susanna. ’s Avonds genoten de Vlamingen van optredens van Guy Neve, Lisa Leman, Sabine, Fabrizio en Nico Debuck… Als verrassing waren ook Michael Lanzo en Angelo Martinez van de partij. Binnenkort maakt ‘De Week van de Ambiance’ de editie van september 2023 bekend. Snel reserveren is de boodschap! Geniet van onze fotomap door Paulette die ter plaatse was. (PADI – foto’s Paulette)