IN BEELD – ‘Annie De Musical’ steelt de show met sprankelende première in Theater Elcerlyc in Antwerpen

Zondagnamiddag ging Annie De Musical in première in een uitverkocht Theater Elckerlyc in Antwerpen. Het publiek, jong en oud, werd getrakteerd op een sprankelende voorstelling van het iconische verhaal van het moedige weesmeisje Annie. Met een schitterend decor, een energiek ensemble en een spetterende kindercast, bracht de voorstelling de tijdloze klassieker tot leven, met een cast die het publiek keer op keer verraste.

De rol van Annie werd zondag vertolkt door Elise Lagrou uit Wingene, die met haar sterke zangstem en indrukwekkende acteertalent het hart van het publiek veroverde. Tine Embrechts stak als de vileine Miss Hannigan de nodige spanning en humor in haar rol, terwijl Lucas Van den Eynde als de charismatische miljardair Oliver Warbucks overtuigde in een van zijn meest geliefde rollen. Free Souffriau gaf een warme vertolking van Grace Farrell, en Liesbeth Roose (Lily) en Pieter Casteleyn (Rooster) zorgden voor de nodige komische momenten als heerlijk gangsterduo. De jonge talenten van de kindercast gaven hun alles, en het enthousiasme van het publiek was dan ook enorm. Een bijzondere vermelding gaat uit naar Border Collie “Sandy”, die zich moeiteloos ontpopte tot de publiekslieveling van de avond.

‘Annie De Musical’ brengt het inspirerende verhaal van Annie, die ondanks haar moeilijke begin in een weeshuis, een vriendschap opbouwt met Oliver Warbucks en ontdekt dat hoop, doorzettingsvermogen en liefde de kracht hebben om de wereld te veranderen. Het legendarische nummer ‘Tomorrow’ werd een van de hoogtepunten van de avond. (PADI)

Tot 16 februari 2025 in Theater Elckerlyc in Capitole Gent – Tickets: www.backstage-producties.be