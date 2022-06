IN BEELD – Angelo Martinez zorgde voor de opwarming, Bandit voor de kers op de taart in Zedelgem

In Salons Ter Velde in Zedelgem/Aartrijke mocht chef Benjamin Angelo Martinez en Bandit verwelkomen.

Na een heerlijke maaltijd mocht Angelo Martinez als eerste artiest zijn liedjes zingen. Hij mocht de zaal opwarmen en dat deed hij voortreffelijk. Angelo begon met ‘Laat De Zon In Je Hart’ en zong ook ‘Is Er Een Ander Tussen Jou En Mij’, ‘Only The Lonley’, ‘Ik Hou Van Jou’, ‘Oh Luister Even’, ‘Ik Ga Leven’, ‘Laat Me Leven’, enz. Na de pauze met koffie en gebak mocht Bandit uit Oostrozebeke zijn nummers brengen. Met songs zoals ‘Line Dance’ ‘Ring of Fire’, ‘Prettig Woman’, enz. zorgde hij voor de muzikale kers op de taart. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)