IN BEELD – André Hazes zorgt voor formidabel optreden in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

“Dankjewel dat jullie allemaal gekomen zijn. Echt waar! Mijn allerlaatste optreden met deze band was twee jaar geleden in deze zaal. Ik ben blij dat ik voor mij eerste optreden op Vlaamse bodem hier terug sta. Ik heb nu zin om anderhalf uur, samen met jullie, een feestje te maken”, zei André Hazes tegen het publiek én iedereen deed mee.

Het voorprogramma werd verzorgd door een DJ. Even voor 21 uur startte André met ‘Proosten Op Het Leven’, gevolgd door ‘Bueno Sera/Oh Marie’, ‘Doe Het Licht Maar Uit’, ‘Een Beetje Verliefd’, ‘Ruzie Met De Buren (zijn nieuwe single), ‘Waarom’, ‘Wie Kan Mij Vertellen’, ‘Ik Leef Mijn Eigen Leven’, ‘Verslaafd Aan Jou’, ‘Zij Gelooft In Mij’, ‘Als Je Wil Dat Ik Je Man Ben’, ‘Rode Licht’, ‘Bloed Zweet & Tranen’, ‘Ik Meen Het’, ‘Leef’ en ‘Als Ik Jou Vergeef’…. Tussenin ging André even vooraan tussen het publiek staan, maar dat was praktisch niet mogelijk want iedereen wilde hem aanraken. De show zelf was er ook één met veel slingers, confetti en vuurwerk… Formidabel, zelfs vuurwerk op de maat van de muziek. Zijn laatste liedjes zong André zonder zijn t-shirt aan. Hij toonde zijn gespierd lijf. Zijn optreden was echt waar een knaller van formaat. Niemand vertrok ontgoocheld naar huis. Wat we erover hoorden zeggen: ‘Jammer, ’t was veel te kort, ’t mocht langer hebben geduurd’. Proficiat aan Concertevents omdat ze zo’n Nederlandse topper terug naar West-Vlaanderen konden brengen. Op maandagavond 4 september doet André Hazes het nog eens over tijdens Koekelare Leeft. (PADI – foto’s Daniël)