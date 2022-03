IN BEELD – Ambiance troef tijdens show in Etropal in Lauwe

Na twee jaar konden Anneke en Xavier van Etropal in Lauwe eindelijk eens een écht feest geven, zonder mondmasker of andere verplichtingen. En of het een feest was!

De dag begon met een klein ontbijt, gevolgd door bloemkoolsoep, een kaaskroket, Ardens gebraad met groentjes en aardappelen. Daarna volgde een show met Jacco Ricardo, Jason Bradley en Chris Clark. De aanwezigen werden ook verwend met een optreden van het danskoppel Rachel en Remi. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)