IN BEELD – Ambiance troef tijdens optreden Danny Diëgo in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem

Woensdagavond was het heel gezellig in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Na een heerlijke maaltijd trad de Nederlandse artiest Danny Diëgo op.

Wie hem nog nooit aan het werk zag, vertrok als fan. Wie hem al ooit aan het werk zag, wist dat Danny zo goed is zowel als zanger en eveneens als entertainer. Danny palmde het publiek in, inclusief de zaakvoerders Wim en Hilde Degezelle-Donck en het personeel. Wat was het gezellig. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)