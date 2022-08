IN BEELD – Ambiance troef bij tweede Uilenfeesten in Owla Brugge

Woensdagavond was het feest in Owla Brugge, want er stond heel wat bekend talent op het podium in deze gewezen Heilige Familiekerk in ’t Blikske.

Na een lekker etentje kon het feest beginnen. Filip D’Haeze mocht openen en de show aan elkaar praten. Ook Steve Tielens en Fernando hielden de sfeer hoog. Met ook nog Leah Bien, Gio Vano ,Sergio en Christoff op de affiche was de ambiance gegarandeerd. The Gibson Brothers mochten het feestje afsluiten en deden dat met al hun gekende hits. Kortom, het was terug een meer dan geslaagd feest in Owla Brugge. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)