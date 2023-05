IN BEELD – Adamo veroverde àlle harten van het talrijke publiek in Kursaal Oostende

Donderdag om 20.14 begon Adamo zijn optreden met ‘Petit Bonheur’ in Kursaal Oostende. Om 22.46 of maar liefst 2,5 uur later (zonder pauze!) sloot hij zijn optreden af met ‘Les Filles Du Bord De Mer’.

Het talrijke publiek was méér dan enthousiast over zijn optreden. Adamo zong maar liefst 30 liedjes, waaronder natuurlijk ook zijn populaire songs ‘Dolce Paola’, ‘Tombe La Neige’, ‘C’est Ma Vie’, ‘Migrant’, ‘Inch’ Allah’, ‘Vous Permettez Monsieur’, enz… Het werd een méér dan geslaagde muzikale avond, met als toetje de huldiging door Sabam voor zijn hele carrière. De organisatie was in handen van Concertevents, samen met Casa Hogar. De opbrengst van deze avond gaat ook naar Casa Hogar, het t(e)huis voor de opvang en opvoeding van kansarme kinderen in Toluca (Mexico). Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)