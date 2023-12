IN BEELD – Achter de schermen van CAVALLUNA ‘Land of a Thousand Dreams’ in Dortmund

Na een succesvolle wereldtournee met ‘Secret of Eternity’, genoot het ‘CAVALLUNA’-gezelschap van een deugddoende zomer. Veel vrije tijd was er echter niet, want de nieuwe show ‘Land of a Thousand Dreams’ staat al klaar om opgevoerd te worden. Op zaterdag 16 en zondag 17 maart 2024 houdt de voltallige crew opnieuw halt in het Antwerpse Sportpaleis.

De twee- en viervoetige artiesten geven er het beste van zichzelf, zoals het loyale publiek van hen gewend is. Een trouwe aanhanger van ‘CAVALLUNA’ is Mila Braeckman. De dochter van nieuwsanker Freek Braeckman is naast rasecht paardenmeisje, ook beloftevolle atlete en de kersverse ambassadrice van de Belgische opvoering van ‘Land of a Thousand Dreams’. Zij gebruikt dagelijks verschillende vormen van communicatie bij haar paarden en plukt de vruchten daarvan in de vorm van medailles. Enkele weken geleden trok ze met het Belgische team naar Rome voor het EK Eventing Junioren. Mila kan zich dus perfect plaatsen in de hoofden en schoenen van de ‘CAVALLUNA’-artiesten, en vormt daarom de perfecte ambassadrice.

Onze medewerkers Yoshi en Vicky uit Izegem reisden mee naar Dortmund, waar daar al de nieuwe show werd opgevoerd. Eerst kregen ze een rondleiding achter de schermen, waarna ze ook de getalenteerde Sylvie Willms (de enige Belgische Cavalluna-artiest) konden spreken. En daarna volgde inderdaad de show. De visie van Yoshi: “Mijn vrouw zag al ooit die show en sprak daar toen vol lof over. Ik vond het zeeer leuk, was aangenaam verrast. Ik was nu zelf enorm onder de indruk van wat mensen kunnen doen met paarden. De meeste mensen kunnen hun eigen hond nog niet aftrainen, laat staan dat je dit zomaar met paarden kan. We hebben er enorm van genoten. Het is zéker een aanrader voor paardenfanaten, maar ook voor andere mensen. Doen!”, besluit Yoshi. (PADI – foto’s gms van Vicky & Yoshi)

Zaterdag 16, zondag 17 maart in Antwerps Sportpaleis. www.cavalluna.com – www.sportpaleis.com