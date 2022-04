IN BEELD – ‘Abba Gold’ zet Kursaal Oostende in lichterlaaie

Ruim 2.000 Abba-fans waren afgezakt naar Kursaal Oostende om het concert van ‘Abba Gold’ bij te wonen.

Vanaf de eerste noten sloeg de vonk al direct over en klapte het publiek luid in de handen. Natuurlijk zong iedereen ook uit volle borst mee. Eerlijk, ook wij maakten zelden zo’n ambiance mee. Opmerkelijk was ook dat de jonge generatie die het Abba-tijdperk niet meemaakten toch alle liedjes uit het hoofd konden meezingen. Na afloop bemerkten we niets anders dan tevreden gezichten. Zie onze fotomap én geniet na! (PADI – foto’s Daniël)