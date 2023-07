IN BEELD – ABBA GOLD verovert àlle harten in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Maar liefst 2.500 mensen kwamen genieten van het concert van ABBA GOLD in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke in een organisatie van Concertevents. En genieten, dàt was het dan ook van ’t begin tot ’t einde.

Iedereen kende alle hits van ABBA en die werden allemaal heel subliem gebracht door de groep. Er was veel animo in de zaal, er werd duchtig meegezongen. Het applaus was nooit ver weg. Na afloop zagen we niets anders dan glunderende gezichten naar huis vertrekken. (PADI – foto’s Daniël)