IN BEELD – ‘ABBA Gold’ laat Kursaal Oostende vollopen met fans van ABBA

Het Kursaal in Oostende was volledig uitverkocht voor het concert van ‘Abba Gold’ in een organisatie van Concertevents.

Jong en minder jong kwamen genieten van de vele hits, die ABBA onvergetelijk maakten. Iedereen kent nog de songs als ‘Waterloo’, ‘Fernando’, ‘Voulez Vous’, ‘Super Trouper’,… De volledige zaal was super enthousiast en zong vele malen mee. Ze kregen dan ook menigmaal een staande ovatie voor hun prachtige vertolking. De tweeduizend fans keerden met een goed gevoel terug huiswaarts. (PADI – foto’s Daniël)