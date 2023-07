IN BEELD – ‘Aangespoeld’ strandt in Theater Elckerlyc in Antwerpen, maar komt ook naar Izegem

Donderdagavond was bekend Vlaanderen present op de première van ‘Aangespoeld’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen in een organisatie van Sven De Ridder Company.

Op het einde stond iedereen spontaan recht. Een bewijs dat deze zomerkomedie méér dan geslaagd is. Wie er allemaal was? Geniet van onze fotomap én herken je de West-Vlamingen op de rode loper? (PADI – foto’s Tom)

Voor meer informatie en het boeken van tickets kan u terecht op http://www.svenderiddercompany.be/. Ook voor de voorstelling in Izegem in november zijn er nog enkele kaartjes beschikbaar.