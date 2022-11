IN BEELD – 99-jarige Jacoba Dinnecourt uit Roeselare kwam genieten van De Romeo’s in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem

Woensdagavond waren De Romeo’s present in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Tussen de aanwezigen zat ook een 99-jarige fan, namelijk Jacoba Dinnecourt uit Roeselare. Ze zag het levenslicht op 25 augustus 1923 en dus wordt ze volgend jaar 100 jaar! De Romeo’s stonden natuurlijk even stil bij die kranige dame, die niet zo goed meer hoort maar er nog altijd graag bij is.

Wim en Hilde van Brasserie Rhodesgoed serveerden met hun team een heerlijk avondmaal, waarna het optreden van De Romeo’s begon. De vele fans zorgden er heel snel voor dat de temperatuur in de zaal een paar graden steeg. Er werd meegezongen en iedereen genoot. De aanwezigen vertrokken dan ook enthousiast naar huis. Volgend optreden: woensdag 7 december diner en optreden van Frank Galan. (PADI – foto’s Daniël)

Check www.rhodesgoed.be