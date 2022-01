IN BEELD – ’24 UUR LIVE’ met bekende artiesten op de bühne van het Antwerpse Sportpaleis

De tweede editie van de online muziekmarathon ‘24 UUR LIVE’ is voorbij. Miguel Wiels en zijn band hebben samen met 129 artiesten 24 uur live muziek gebracht vanop het middenplein van het Sportpaleis.

Het was intens, het was mooi, het was al wat het moest zijn: een ware booster positiviteit. Het publiek was er massaal bij. Goed 2 miljoen mensen volgenden de livestream op HLN.be en in de HLN app. Verspreid over 8 tijdsblokken volgden ook 1.600 fans, steeds in groep van maximaal 200 personen, ‘24 UUR LIVE’ in het Sportpaleis zelf. Vlaanderen toonde zich trouwens van zijn gulste kant. De digitale fooihoed leverde liefst 100.000 euro op. Dat is een ferm en enigszins onverwacht groot “steuntje in de rug” voor productie en artiesten. Wij waren er meerdere uren tot de finale om 18 uur erbij. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Jens)