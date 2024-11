Illusionist Hans Klok staat met ‘Face the Future’ in Gent en Antwerpen: “Een goede illusionist moet een goede goochelaar zijn en moet vingervlugheid beheersen”

Met zijn gloednieuwe show ‘Face the Future’ staat Hans Klok, de snelste illusionist ter wereld, dit weekend (16 en 17 november) twee keer in Capitole Gent en op 23 en 24 november in de Antwerpse Stadsschouwburg. Geïnspireerd door de razendsnelle technologische ontwikkelingen in AI en Virtual Reality nodigt Hans je in zijn nieuwe voorstelling uit voor een magische reis door de tijd. ‘Dat we deze prachtige voorstelling deze maand ook vier keer mogen spelen in Vlaanderen is een ontzettend groot voorrecht”, zei Hans Klok na afloop van een opvoering in Tilburg.

“’Face the Future’ gaat over o.a. Artificiële Intelligentie (AI), iets waar heel Hollywood bang voor is, omdat alles straks wordt gemanipuleerd en de acteurs hun werk verliezen. In mijn voorstelling gaat het over een avatar die ik zelf heb gecreëerd, maar die keert zich tegen mij. Hij is een soort van schurk die ik als een ware James Bond (lacht) wil vernietigen. Dat zorgt voor enge avonturen, maar uiteindelijk wil ik ook het kwade verslaan. Het is inderdaad een modern jasje voor eigenlijk een heel romantische show. Dat is wat een magician, illusionist uiteindelijk ook is: wij kunnen verdwijnen in een verhaal, in het niets oplossen of op een andere plek weer opduiken. Een normaal mens kan dat niet. Dat is het voordeel aan mijn vak (lacht). Wat ik vooral doe, en wat je zelf ook kon zien, is dat ik de mensen verbaas en spot met de natuurwetten, want niemand kan uiteraard vliegen. Niemand kan in het niets oplossen of ontsnappen uit een kist die hermetisch is afgesloten. Ik kan het wel en dat doe ik eigenlijk ook al mijn hele leven en dat mag ik deze maand ook nog eens laten zien in Vlaanderen, iets waar ik mij nu al ontzettend hard op verheug”, zegt Hans Klok.

© Roy Beusker

De zwevende gloeilamp

Het mooie aan Hans Klok is dat hij in ‘Face the Future’ nog een stapje verder gaat: “De vorige voorstelling ging over het vervloekte huis van Cordoni die de briljante Belg Frank Van Laeken regisseerde. Nu werk ik samen met Stanley Burleson die in Nederland bekend is in de musicalwereld. Wat ik breng op het podium is weer iets totaal anders. Ik doe heel veel nieuwe illusies, heel veel nieuwe dingen. Voor het eerst doe ik ook wat kleine die met vingervlugheid te maken hebben. Dat kan, omdat je zo’n gigantische led-wall achter je hebt, dus alles wat je met je handen doet kunnen mensen levensgroot zien achter je. De hoofdmoot zijn uiteraard de spectaculaire illusies. Ik ben ook een illusionist die optreed in teamverband. Er zijn een paar golden oldies die ik moet blijven doen zoals ‘de zwevende gloeilamp’ van Harry Blackstone. Ik ben trouwens de enige illusionist ter wereld die het van de familie Blackstone mag vertonen. In het kort: het is een gloeilamp en die zweeft om me heen. Ik bewijs met een hoepeltje dat hij nergens aan vastzit. Op een gegeven moment gaat hij razendsnel over het publiek en komt hij ook weer terug. Ik heb het ook nooit begrepen als kind en destijds vaak gevraagd aan Blackstone junior hoe hij dit deed. Na zijn dood, jaren later, belde de weduwe me op met de boodschap: ‘Hans, ik denk dat het nu tijd is dat jij hem gaat doen’, en de rest is geschiedenis. Buiten haar ben ik de enige die weet hoe het werkt, want ook aan mijn medewerkers vertelde ik het niet. De hele snelle verwisselingen van plaats, een specialiteit van Houdini, is ook iets waar ik erg goed in ben. Het is een show met humor, maar vooral heel veel spanning. Het is voor kinderen en een breed familiepubliek. Een goede illusionist heeft lang haar (lacht). Grapje. Neen, ik denk dat hij een goede goochelaar moet zijn, en vingervlugheid moet beheersen. Voor de grote acts moet je snel zijn met je lichaam. Je bent ook een beetje een acteur die laat uitschijnen dat hij bovennatuurlijke krachten heeft. Als je dan nog verstand hebt van kleding, de juiste muziek en verbindende teksten heb je volgens mij alle ingrediënten om er wat leuks van te maken.” (PADI)

© Roy Beusker

