In Kursaal Oostende stond Soulsister op het podium. De talrijke aanwezigen genoten van een sterk optreden, met een super Paul Michiels en Jan Leyers, die op deze locatie hun tournee afsloten.

“Het is voor ons een heel grote tournee geworden en dit komt door corona”, vertelt Jan Leyers. “Vandaar dat we hier in uitgesteld relais ook staan, maar in Heist-op-den-Berg zeggen ze: de laatste zijn de beste!”. En inderdaad, wie erbij was in Kursaal Oostende zal beamen dat Paul en Jan super op elkaar waren ingespeeld en genoten van het laaiend enthousiasme van het publiek. Jan en Paul vertelden over de lockdown. Jan vulde zijn dagen met wandelen en fietsen, Paul met rummikub spelen. Het muzikale duo stond tussen de verschillende liedjes vaak stil om verhalen te vertellen over bepaalde nummers of wat ze allemaal beleefden. Paul had het over het leeftijdsverschil met zijn schoonmoeder. “Je moet uw nieuwjaarsbrief zeker nog voorlezen”, grapte Jan. Even later zei Paul: “Ik moét blijven leven om de mensen te amuseren”. Hij voelt zich nog gezond, vertelde dat een naast familielid boven de 100 jaar werd en hij maakte een afspraak om in 2053 terug te keren om hier op te treden. Ook het publiek beloofde van dan terug af te komen. (PADI)

Hun tournee is praktisch voorbij, maar Soulsister geeft nog een gratis optreden op zaterdag 1 april op de Markt van Brugge naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen.