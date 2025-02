Ignace Baert uit Deerlijk over ‘meester’ Frank Dingenen: “Hij maakte teksten die je soms naar de keel grepen

Op dinsdag 25 februari overleed Frank Dingenen in het ziekenhuis van Aalst. Frank was in de jaren tachtig en negentig enorm populair op tv, met programma’s zoals ‘Meester, hij begint weer’, ‘Videodinges’, enz. Vanaf eind de jaren tachtig gaf ‘meester’ Frank ook les aan de toenmalige Showbizzschool in Oostende. Daar ontdekte hij de onbekende Niels William, waarmee hij begin de jaren negentig het succesnummer ‘Dat Goed Gevoel’ uitbracht. In de voorbije jaren was het stil rond Frank. Hij verbleef in een assistentiewoning in Asse. Ignace Baert uit Deerlijk kende Frank heel goed in de tijd van de Showbizzschool en bleef er contact mee hebben.

Ignace (74) gaf tien jaar les aan de Showbizzschool in Oostende. Vanaf 1977 tot 2015 was hij muziekleerkracht in VISO in Roeselare. De zanger uit Deerlijk verwierf wereldfaam met zijn song ‘More Than Sympathy’. “In 1989 startte de Showbizzschool in Oostende. Daar gaven Frank en ikzelf les aan mensen die het in de showwereld wilden maken, waaronder aan Niels William, Gunter Levi, Caroline Maes, Davy Gilles, Michael Zanders, enz … Daar ontstond het idee om met Niels William songs op te nemen. Frank en ik schreven samen enkele liedjes, waaronder ‘Blijf Bij Mij’ dat een groot succes was voor Niels William. In de daaropvolgende jaren hebben we elkaar nog dikwijls ontmoet.”

Frank Dingenen was ook present op de 60ste verjaardag en toen ook cd-voorstelling van Ignace Baert. © Repro FODI/IB

“Frank was ook erbij toen ik voor mijn zestigste verjaardag een nieuwe cd opnam. Hij maakte teksten die je soms bij de keel grepen, een echte duizendpoot op dit gebied. Enkele jaren geleden zag ik hem nog eens en dit net toen hij naar de assistentiewoning ging verhuizen. Toen gaf hij aan mij ook nog enkele teksten mee om er een melodie proberen bij te maken. Frank was iemand die heel veel nood had aan vriendschap. Hij was dus in de omgang een heel warm persoon. Ik denk dat vele mensen Frank zullen herinneren als een gedreven tekstschrijver, alsook een perfectionist om mee samen te werken. Ideeën te over en een rijke fantasie ontbrak bij hem niet. We zullen hem missen en dikwijls terugdenken aan de mooie momenten, die we samen thuis en in de studio beleefden. Het ga hem goed Hierboven”, besluit Ignace onze babbel. (PADI)

Ignace had een goed contact met Frank. © Repro FODI/IB