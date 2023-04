Ierse danssensatie ‘Rhythm of the Dance’ komt in april 2024 naar Brugge, Gent én Antwerpen

De Ierse danssensatie ‘Rhythm of the Dance’ gaat in 2024 op wereldtournee met hun ‘25th Anniversary Tour’ en houdt eind april 2024 ook halt in Capitole Gent, Stadsschouwburg Antwerpen en Concertgebouw Brugge. Het door meer dan 14 miljoen toeschouwers wereldwijd bejubelde ‘Rhythm of the Dance’, dat traditionele Ierse dans en muziek combineert in een opzwepende liveshow, neemt het publiek al jarenlang mee op een adembenemende en opwindende reis doorheen de geschiedenis van Ierland. Hun ongelooflijke ‘25th Anniversary Tour’ creëert een nieuw tijdperk in Iers entertainment en brengt een schat aan Iers talent, wereld- en Ierse kampioensdansers, enkele van de beste traditionele muzikanten en fenomenale zangers, samen in een uniek spektakel.

Sinds de creatie van ‘Rhythm of the Dance’ (aanvankelijk werd de show opgezet voor een tournee van 3 weken door de Verenigde Staten) toert de show onafgebroken internationaal en wordt jaar na jaar bedolven onder lovende kritieken. Door traditionele Ierse dans en muziek te combineren met de modernste podiumtechnologie, bezorgt deze twee uur durende extravaganza het publiek al jarenlang een opwindende, energieke en unieke totaalbeleving.

‘Rhythm of the Dance’ blijft zich ontwikkelen dankzij het constante streven naar perfectie van de regisseur/producent, choreograaf en componist. Meer dan 14 miljoen mensen in 52 landen genoten reeds met volle teugen van dit opzwepende spektakel en in 2024 pakt ‘Rhythm of The Dance’ uit met een vernieuwde, waanzinnige liveshow tijdens hun ‘25th Anniversary Tour’.

Live muzikanten, zangers en dansers van wereldklasse zorgen in een fenomenale productie voor een weergaloze mix van pulserende ritmes en verbazingwekkend snel uitgevoerde choreografieën. Laat je meevoeren op een adembenemende reis doorheen de geschiedenis van Ierland, van het oude, rijk aan legenden en mythen, tot het moderne, stedelijke Ierland van vandaag. (PADI)

Rhythm of the Dance – 25th Anniversary Tour’ op 25 april 2024 in Capitole Gent, 27 april 2024 in Stadsschouwburg Antwerpen en 28 april 2024 in Concertgebouw Brugge. Tickets & info:ticketkopen.eu