Ieperling Willy Organ laat Mechels feestpodium al vanaf ’t begon ontploffen

Ze hebben er eventjes op moeten wachten, maar eindelijk mag het Mechelse stadsfestival Maanrock de 25 kaarsjes aansteken op de verjaardagstaart. Dat het een stevig feestje zou worden, stond al sinds de bekendmaking van de affiche in de sterren geschreven. Ieperling Willy Organ was als tweede artiest van de avond al om kwart voor acht aan de beurt, maar had duidelijk geen enkele moeite om de Grote Markt in vuur en vlam te zetten.

Druk, drukker, drukst. Doe daar nog één overtreffende trap bij en je komt mogelijk in de buurt van de bezettingsgraad van het publiek dat vrijdagavond afzakte naar de Mechelse binnenstad om het grootste gratis muziekfestival van Vlaanderen bij te wonen. Nog voor acht uur stonden de meeste parkings al bomvol en dan moesten de twee grootste namen van de avond nog komen. Terzelfdertijd deed Willy Organ, het alter ego van Ieperling Simon Platteau, datgene wat hij eerder deze zomer ook al deed op onder meer de Lokerse Feesten en Pukkelpop: het plein laten vollopen. De naar eigen zeggen zanger van het Vlaamse levenslied met kale kop en opvallende snor, bracht al vroeg op de avond de nodige beats ten berde in Mechelen en het publiek lustte er duidelijk pap van. Organ voelde zich zo in zijn sas dat hij zelfs ging crowdsurfen op diezelfde menigte.

Onze West-Vlaamse gitarist Vincent Pierens. © PADI/Tom

Na de Ieperse zanger was het de beurt aan een van de optredens uit de afscheidstournee van The Cleement Peerens Explosition. De formatie rond “Blankenberge”-zanger Hugo Mathijssen stopt ermee. Maar niet vooraleer ze nog enkele stevige feestjes hebben gevierd. Afsluiter van de avond op het hoofdpodium was Clouseau. Koen en Kris Wauters stelden zeker niet teleur en het publiek zong gretig mee. De broertjes konden ook in Mechelen rekenen op hun trouwe band, met onder meer de in Brugge geboren bassist Vincent Pierins. Zaterdag staan met de Desselgemse groep Compact Disk Dummies en een van de laatste shows van Praga Khan, opnieuw enkele fijne namen op het hoofdpodium. (PADI & Tom)

www.maanrock.be