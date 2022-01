Ida de Nijs woont al 20 jaar in Vlaanderen én zingt ‘Alsof ik Vlaamse ben’

Al bijna twintig jaar woont de Noord-Hollandse Ida de Nijs in Vlaanderen. “Met heel veel plezier”, zegt ze. Ze is hier gelukkig en gaat ook beslist nooit meer terug naar Nederland.

Ida begon in België opnieuw te zingen en heeft inmiddels een grote schare Vlaamse fans verzameld. De zangeres Ida de Nijs had altijd de behoefte om uitsluitend met professionele mensen samen te werken in haar zangcarrière. Dat geldt voor de producers, de muzikanten maar ook voor de componisten en tekstschrijvers. En omdat zij weten hoe zorgvuldig Ida omgaat met hun muziek en teksten is ‘schrijven voor haar dan ook hartverwarmend’, aldus Udo Mechels. Hij stuurde Ida het nummer ‘Alsof ik Vlaamse ben’, dat oorspronkelijk bedoeld was voor een Vlaamse zanger, en vertelde haar dat ze het gerust naar haar eigen hand mocht zetten. Een arrangement van Marty Townsend, een paar andere woorden die de tekst geschikt maakte voor een zangeres en het resultaat is deze persoonlijke nieuwe single. De blijdschap die ze voelt met haar leven in Vlaanderen klinkt door in elke zin. Tijdens de opnames danste ze door de ACE studio. De single is sinds vrijdag jl. te downloaden via iTunes, Spotify, enz. (PADI)

