Ida de Nijs lanceert nieuwe cd ‘Het kruipt er in’

Op dinsdag 14 december lanceert Ida de Nijs haar nieuwe cd ‘Het kruipt er in’. “Bij mij kruipt muziek altijd in mijn hoofd en in mijn hart, én soms – net als echte liefde – onder mijn huid”, bekent Ida.

Ida de Nijs is heel serieus en oprecht als het gaat over de titel van haar nieuwe album. Een vierde album dat geheel in coronatijd tot stand kwam. In die ruim anderhalf jaar heeft ze samen met haar producer gewerkt aan opnieuw een verzameling prachtige liedjes. Ze kreeg nieuwe nummers van Sabien Tiels en van Udo Mechels, van Kees Koek en van haar vaste liedjesschrijver Maarten Peters. Ze vertaalde, samen met haar team, weer een aantal Amerikaanse songs en bewerkte nummers die haar zelf diep raakte, uit theaterprogramma’s. Ze kreeg een persoonlijk en emotioneel lied van Yvette Ravell cadeau en een met paar van Ida’s eigen muzikale herinneringen kwam een verzameling tot stand, die perfect past in de lijn van de eerder verschenen albums van Ida de Nijs. Ook dit is weer zo’n cd die je opzet en daarna keer op keer opnieuw afspeelt.

Negentien liedjes op een album is tegenwoordig niet gewoon. Maar Ida de Nijs past sowieso niet in een vakje. Ze treedt het liefst op in haar eigen studio voor kleine groepen mensen en zingt dan een totaalprogramma alsof ze in een groot theater staat. Ze wisselt opgewekte vrolijke liedjes af met ontroerende nummers die tot diep in je ziel voelbaar zijn. Ida de Nijs zingt wat ze zelf erg mooi vindt en houdt zich niet aan vaste genres. Is het kleinkunst? Soms wel, maar even goed zullen sommige nummers in een jazz- of een countryprogramma op de radio niet misstaan. U vindt die liedjes op dit album alsof ze bij elkaar horen. En met de warme, zuivere stem van Ida de Nijs, de als altijd zeer verstaanbare teksten en de prachtige arrangementen van Marty Townsend en Frank Van Bogaert is dat ook zo. (PADI)

Het album ‘ Het kruipt erin’ is als download verkrijgbaar op iTunes, Spotify enz. Het album is ook te koop in de VDM Webshop. Info: info@vdmprodukties.be – 0475 78 63 98