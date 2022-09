IBE brengt debuut ‘Sweet Love’ uit én kondigt release-concerten aan, waaronder in Ardooie

In 2019 kwam IBE langs de grote poort naar binnen: triomferen bij ‘The Voice’, optreden op Rock Werchter, een succesvolle single (‘Table Of Fools’) releasen, en dat allemaal als tiener. Helaas werd het toen noodgedwongen stil, door een welgekende pandemie. But good things come to those who wait: een paar weken geleden vulde hij de Marquee van Pukkelpop en vandaag lost hij zijn langverwachte debuutalbum ‘Sweet Love’. Op zaterdagavond 22 oktober kan je IBE aan het werk zien in De Schaduw in Ardooie.

IBE is vrijwel meteen begonnen werken aan het album van zodra ‘The Voice’ was afgelopen. Na de eerste opnames in de zomer van 2020, ging hij op zoek naar een nieuwe sound en heeft hij prompt de helft van het album vervangen. Bestaande nummers werden in een fris jasje gestoken, en een aantal nummers werden from scratch uitgewerkt. Was de eerste versie van het album nog eerder een losse verzameling nummers, dan vertelt de plaat vandaag meer een overkoepelend verhaal. Dat is opmerkelijk, want IBE maakt deel uit van de streaming-generatie. Dat hij nog van het album als totaalpakket houdt, is allesbehalve evident. ‘Thuis zet ik liever een plaat op”, zegt hij daarover. “Onderweg is een playlist handig, maar het haalt het verhaal van de artiest wel weg. Daarom hou ik van elpees. Het vergt meer moeite om ze te beluisteren: als je een plaat oplegt en omdraait, dan ben je toch meer connected met de muziek. Ja, ik verkies vinyl boven streaming.”

Hoe begint een creatieve geest aan de noeste arbeid? Met een flard, een geluid, een melodie? Bij IBE varieert het. Meestal vertrekt hij met een muzikaal ideetje op gitaar of piano. Dan probeert hij een akkoordenstructuur te maken en uit te werken. Componeren doet hij bijna altijd met andere mensen, dus meestal gaat hij naar een schrijfsessie om daar zijn ideeën verder uit te werken. “Wat kan een toffe hook of melodie zijn? Piano speel ik sinds mijn tiende, maar de gitaar die ik heb gewonnen met een Ed Sheeran-wedstrijd op Studio Brussel wilde ik niet laten verkommeren. Daarom ben ik op eigen houtje op zoek gegaan naar akkoorden en heb ik mezelf het gitaarspel aangeleerd. Het is handig om twee verschillende muzikale perspectieven te hebben. Piano geeft een veel vollere klank, maar enkel piano is qua songwriting een barrière. Altijd in dezelfde vibe blijven, is beklemmend. Met een gitaar kan je verschillende kanten op.”

“Verschillende artiesten horen 24/7 muziek in hun hoofd. IBE kan die constante stroom gelukkig uitschakelen, anders zou hij gek worden. Maar hij denkt wel altijd aan iets melodieus. Geen volledige arrangementen of afgewerkte nummers, maar ideetjes die hij daarna uitwerkt in GarageBand. Soms leidt een idee tot een nummer, soms helemaal niet. En dat is prima. “Ik vind het leuk om daarmee bezig te zijn. Het is spannend om te zien waar een simpel demootje naartoe kan gaan. Veel songs die eerst piano-based waren zijn uiteindelijk helemaal anders uitgedraaid. Door met producer Oliver Simons (Bazart, Warhola) samen te werken heb ik nu ook synths gebruikt, dat was een eyeopener voor mij. Sommige songs hebben een hevige evolutie ondergaan.”

IBE staat honderd procent achter zijn album. Zonder toegevingen, maar met goede raad van het label, het management en de producers. Het is een nieuwe richting waarvan hij helemaal overtuigd is. Een goed voorbeeld daarvan is ‘Dark Maze’, het meest dansbare en het meest 80s-nummer van de plaat. De enthousiaste reacties van het Rock Werchter-publiek logen er niet om. Een donkere inhoud in combinatie met uplifting muziek. Ook eerste single ‘Dumb’ is dansbaar, maar inhoudelijk niet per se vrolijk. Ik zet graag mensen op het verkeerde been, door die twee werelden te combineren. Het is cool om trieste nummers niét triest te doen klinken. ‘Dumb’ is één van de sterkste nummers met de nieuwe sound. ‘Dumb’ is het nummer dat de overgang logisch maakt. ‘Ik ben terug’ klinkt heel geladen, maar ik heb nu nieuwe muziek die dat gevoel verwoordt.”

Nieuwe sound, oude sound, sommige mensen denken graag in hokjes. Wat niet te plaatsen valt in een format, is per definitie moeilijk. De artistieke invloeden van IBE zijn soms heel subtiel, omdat ze niet in zijn songs te herkennen zijn. Zo luistert hij graag naar de wat stevigere muziek van Arctic Monkeys en Royal Blood. Hij heeft zelfs een paar rocksongs geschreven, maar die pasten niet binnen het concept van dit album. Het is sowieso een stevige zoektocht geweest naar de juiste weg. In één van de sterkste nummers, ‘Control’, klinkt het: ‘My demons hand in hand, I finally understand’. “Dat is een heel autobiografisch nummer. Een maand na ‘The Voice’ later stond ik op Rock Werchter. Het was niet makkelijk om er rustig onder te blijven. Ik wilde weten wat er speelde, ik wilde overal bijzijn en alles kunnen controleren, maar daardoor nam ik te veel hooi op mijn vork. Ik moest meer relativeren, meer de teugels los te laten, de mensen rondom mij vertrouwen. Ja, het ging snel, het was nieuw en het was akelig. Het schrijven van ‘Control’ heeft geholpen als boodschap aan mezelf. Het was oké om los te laten.”

Introspectief kijkt IBE terug op de voorbije drie jaar. Veel zou hij niet veranderen, mocht hij alles opnieuw kunnen doen. Hij erkent dat het jammer is dat hij twee jaar niets heeft kunnen doen door een pandemie, maar dat was de realiteit voor iedereen.”“Voor een debuut was het belangrijk om het juiste moment te kiezen en te kunnen spelen wanneer het album er is. Ik heb mezelf niet verloochend of mijn idealen verwaarloosd. Ik had altijd klankborden voor goede raad. Als er al twijfels waren, dan waren die snel uitgepraat. Ik heb nergens spijt van.”

Als laatste voorsmaakje van zijn debuutplaat loste IBE eind augustus nieuwe single ‘Home’, een meer dan geslaagde samenwerking met de Britse singer-songwriter Emily Burns.

Eerder dit jaar deelde Ibe nieuwe nummers ‘Dumb’ en titelsong ‘Sweet Love’. Beide songs werden geproducet en opgenomen door Oliver Symons (Bazart, Tsar B, Warhola).

De singles zijn een straf mission statement van een jongeman die perfect weet waarmee hij bezig is. Allow yourself to be wowed by IBE. (PADI)

Te zien op 22 oktober in De Schaduw in Ardooie, 12 november in Het Depot in Leuven, 16 november in Eldorado in Humbeek en op 15 december in Charlatan in Gent.