Ianthe Tavernier vervangt Ann Van den Broek in ‘Winterrevue – An Evening With The Sixpack’

Vorige week zijn de repetities voor de zevende Winterrevue van start gegaan, deze keer met Margriet Hermans als special guest. Zij wordt er omringd door de bekende cast met Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Helle Vanderheyden en Laurenz Hoorelbeke.

Op het traditionele persontbijt in de beginfase van de repetities van ‘Winterrevue – An Evening with the Sixpack’ had producent Backstage Producties onverwachts nieuws op het menu staan. Actrice Ann Van den Broeck die sinds enkele maanden geconfronteerd wordt met borstkanker besliste dinsdag om uit de show te stappen, zodat ze zich 100% kan focussen op haar herstel. Een hartverscheurende en moedige beslissing van de actrice. De voorbereidingen voor de Winterrevue zijn momenteel té vermoeiend. Ann kondigde haar vertrek zelf aan tijdens het persontbijt. De beslissing is zeer recent genomen, nl. dinsdagmiddag. Cast en crew werden op de hoogte gebracht door het productieteam en door Ann zelf. Het hele team van Backstage Producties wenst Ann een vlot herstel toe en is dankbaar voor alle inzet die ze tot nu toe aan de dag legde voor deze revue.

Creatief directeur Dirk Van Vooren ging meteen in overleg met regisseur Stany Crets en Ann om te zien hoe haar plotse vertrek kon opgevangen worden zodat het publiek verzekerd is van een prachtige, zevende winterrevue. Actrice Ianthe Tavernier is beschikbaar om vanaf woensdag mee te repeteren en om Ann te vervangen in deze zevende winterrevue. Zij zegde dinsdagavond toe om mee te doen in de Winterrevue. Ianthe Tavernier is momenteel te zien in Moord op de Oriënt Express, en binnenkort ziet het publiek haar ook aan het werk bij Studio 100 in de musical Red Star Line en volgend jaar in de Vlaamse versie van Les Misérables. Regisseur Stany Crets mag dus rekenen op een bijzonder getalenteerde en professionele vervangster voor Ann Van den Broeck. De cast en crew zullen haar goed omringen en steunen om deze repetitieperiode tot een succesvol einde te brengen.

Ianthe en Ann © Backstage Producties

Ann Van den Broek reageert: “Mijn wil en doorzettingsvermogen kunnen bergen verzetten, maar niet alle bergen. Trouwens, met wil en doorzettingsvermogen alleen kom je er niet. Je moet vooral naar je lichaam luisteren. Daarom heb ik beslist dat ik dit jaar niet meedoe met de Winterrevue. De repetitieperiode komt te vroeg en is op dit moment te zwaar. Mijn hart zegt ‘ja’, maar mijn lichaam zegt hardnekkig ‘nee’. En dan moet je kiezen, tegen de wensen van je hart in. Het is een harde beslissing die me veel verdriet doet en een knoop die ik alleen kon doorhakken.”

Ianthe Tavernier © Backstage Producties

Ianthe Tavernier licht toe: “Ik wens Ann een spoedig herstel en heb veel bewondering voor haar moedige beslissing. Daarnaast is het een hele eer dat ik gevraagd ben om Ann te vervangen. De rol zal ik op mijn eigen manier invullen want de grote Ann Van den Broeck kun je immers niet immiteren. Verder kan ik rekenen op een topteam zodat ik in de beste omstandigheden de rol kan invullen.” (PADI)

De ‘Winterrevue – An Evening With The Six Pack’ is te zien van vrijdag 16 december tot en met zondag 15 januari in Theater Elckerlyc te Antwerpen.Tickets: VIP-arrangement (69 euro), 51, 41 en 31 euro. Feestelijke voorstelling en oudejaar: VIP (69 euro), 56, 436 en 36 euro. www.backstage-producties.be