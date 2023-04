‘I Love the 90’s’ blaast dak van Trixxo Arena in Hasselt er af én keert terug op 20 april 2024

Na de doortocht van hun waanzinnige ’15 Years’-jubileumeditie in de Hasseltse Trixxo Arena afgelopen zaterdag, wordt er bij ‘I love the 90’s’ nu al reikhalzend uitgekeken naar een volgende editie van the one and only, the original and ultimate 90’s-party van ons land. Op zaterdag 20 april 2024 smijt Trixxo Arena Hasselt maar wat graag opnieuw the gates open voor the beautiful party people and children of the 90’s. Verwacht je zoals steeds aan een rits live acts van absolute nineties-iconen, pompende dj-sets en spraakmakende surprise guests. De afwezigen hebben zoals steeds ongelijk, dus verzeker je nu al van je plaatsje op ‘I love the 90’s – The party 2024’ en bestel je tickets via ilovethe90s.be.

Zaterdagavond 22 april vonden opnieuw vele duizenden liefhebbers van de muziek van de jaren negentig hun weg naar de Trixxo Arena Hasselt. Daar werd op zéér feestelijke wijze de 15de verjaardag gevierd van ‘I love the 90’s – The party’. Getooid in fluovestjes, trainingspakken van Australian, verkleed als Mario Bros of Power Ranger, en met Buffalo’s, Nike Air Max of Dr. Martens als schoeisel, gingen jong en oud weer stevig uit de bol op de heerlijke hits en vette beats van de nineties. De pompende beats, maar ook de live optredens van nineties-iconen als Snap!, Five en Captain Jack, zijn ingrediënten van het aanhoudende succesverhaal van deze party. “Na 15 jaar ben ik super fier, als vaste waarde en gezicht van de party, dat we de harten van zoveel mensen nog steeds sneller doen slaan. Gedurende het jaar krijg ik berichten dat mensen uitkijken naar sets op ‘I love the 90’s’. Ongelofelijk”, zegt de Diepenbeekse allround-dj DJ Ward, die als ‘master of ceremony’ en resident-dj de voorbije 15 jaar nog geen enkele editie gemist heeft.

Nog een sterkte van ‘I love the 90’s’ zijn de unieke reünie- of verrassingsconcerten. Boyzone, Steps, Hanson, Scooter, 2Unlimited en vorig jaar nog Clouseau, zijn voorbeelden van topnamen die de voorbije jaren vlotjes hun weg vonden naar Hasselt. Naast de tweede doortocht van X-Session, uniek omdat Gene, Gina en Serge uitzonderlijk nog eens samen op het podium stonden, ging ook de spraakmakende comeback van Good Shape deze keer met veel aandacht lopen. ‘Take My Love’ en ‘Give Me Fire’, twee monsterhits, werden meteen luidkeels meegezongen. Koen De Beir, David Canté, Geert De Meyer en nieuwkomer David Bruynlandt genoten zichtbaar en hebben de smaak weer te pakken. “Fantastisch wanneer je als groep voor zo’n uitzinnig en enthousiast publiek kan terugkeren. Wij waren alle vier onder de indruk toen we de massa hoorden meezingen. Het was ongelofelijk dat niet alleen de ouderen in het publiek, maar ook heel wat jongeren die onze glorieperiode niet meegemaakt hebben, zo ongeremd meededen. Voor ons is dit het begin van een nieuw Good Shape-tijdperk. Op korte termijn verschijnt er een nieuwe single én na dit optreden zijn we nog meer gemotiveerd voor diegene die er nu al op de agenda staan”, aldus de heren van Good Shape.

Nog één van de absolute hoogtepunten was het optreden van Zillion-fenomeen DJ Fou aka Frank Verstraeten, die de massa compleet uit de bol deed gaan met zijn exclusieve Zillion 90’s retro set. (PADI)

Koen van Good Shape

Good Shape © Sandro

Good Shape © Sandro

Fans van ‘I love the 90’s’ kunnen al aftellen naar zaterdag 20 april 2024, want dan is er een nieuwe editie. Tickets kan je nu al bestellen opwww.ilovethe90s.be

Five © Sandro

Five © Sandro

