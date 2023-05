Hugo Sigal wordt ‘Master of Ceremony’ in Winterrevue ‘With Friends

Backstage Producties is bijzonder fier te mogen aankondigen dat niemand minder dan Hugo Sigal vanaf 15 december schittert in Theater Elckerlyc als ‘Master of ceremony’ in de Winterrevue “With Friends” in een regie van Stefan Staes. Het publiek wordt opnieuw verwend met een fantastische show verzorgd door de vaste ploeg met o.a. Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Ann Van den Broeck, Helle Vanderheyden en Laurenz Hoorelbeke. Bovendien mag Hugo elke show zijn “friends” verwelkomen. Deze namen worden binnenkort bekend gemaakt. Het belooft alvast een fantastische winterrevue te worden waaraan een ervaren creatief team meewerkt met o.a. choreograaf Laurent Flament, Thomas Vanhauwaert met een live orkest van zes muzikanten onder zijn leiding, vocale leiding door Ann Van den Broeck en regisseur Stefan Staes.

Hugo Sigal kijkt al uit naar de repetities komend najaar: “Ik kan en zal mezelf niet heruitvinden. Ik blijf doen wat ik al jaren deed, samen met Nicole. Mensen weten dat ik mij thuis voel op het podium: als zanger, als acteur, etc… Ik heb ervaring met muziek, met acteren, met humor, met dansen, etc… Kortom, in de Winterrevue kan ik dat allemaal laten zien. Het is de meest complete show die er momenteel te zien is in Vlaanderen en waar ik me thuis zal voelen als ‘herboren’ artiest. Om dan ook als ‘Master of ceremony’ deze show aan elkaar te praten, gasten te verwelkomen, etc… Dat geeft mij vertrouwen om te geloven dat ik hiermee een nieuwe stap zal zetten in mijn carrière. En ik voel dat deze beslissing juist is, ik ben er absoluut zeker van dat Nicole hier achter zou staan.”

Tradities zijn er om in ere te houden! Ook dit jaar zal Theater Elckerlyc weer uit haar voegen barsten en kondigen we met heel veel trots een nieuwe Winterrevue aan. Een spetterende cast, een energiek ensemble en een knallend live orkest zullen schitteren als nooit tevoren. Het theaterpubliek zal weer getrakteerd worden op een avond vol muziek, ambiance en hilarische sketches voor de hele familie.

Backstage producties produceert een gloednieuwe revue vol entertainment in een regie van Stefan Staes, met het bekende team on stage, nl. Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Ann Van den Broeck, Helle Vanderheyden, Laurenz Hoorelbeke en tevens een resem ‘special guests’ waarvan de namen voorlopig nog een groot geheim blijven. Hugo Sigal wordt de ‘Master of ceremony’ tijdens elke voorstelling. (PADI)

Locatie: Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87 in Antwerpen. Tickets: 75 euro (VIP), 55, 45 en 35 euro. Reservatie en info: www.backstage-producties.be