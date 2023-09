Hugo Sigal speelt ‘Odillon’ in Red Star Line: “Mijn rol is klein maar fijn!”

Na een bijzonder succesvolle eerste reeks voorstellingen in het voorjaar in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs genoot de cast van Red Star Line van een welverdiende zomervakantie. Vorige week werd er terug ingescheept voor een hele reeks voorstellingen van deze succesmusical. De cast krijgt hierbij versterking van een aantal nieuwe namen, waaronder Hugo Sigal die de rol van ‘Odillon’ op zich neemt.

Schrok je toen je de vraag kreeg om mee te spelen in Red Star Line?

Hugo: “Neen, toen ik de laatste voorstelling deed van ‘Het spook van de operette’ was er iemand van Studio 100 aanwezig, die aan mij vroeg wat ik daarna zou doen. Ik zei dat ik nog graag zou zingen, dansen, acteren, dat is immers mijn leven. Dat gaf hij blijkbaar door aan de persoon die verantwoordelijk is voor de casting van ‘Red Star Line’. Hij had gezegd dat hij best eens aan mij zou denken. Ik was wel blij verrast dat ik werd gevraagd om mee te spelen. Red Star Line’ had ik al eens gezien. Toen vond ik het al schitterend.”

Wat vind je persoonlijk van de rol van Odillon?

Hugo: “Klein maar fijn. Ze vroegen mij om die rol te doen, zelf had ik dus geen keuze. Maar ik denk dat ik er toch iets van maak, waardoor de mensen mijn aandeel aangenaam vinden.”

Spelen op zo’n groot podium is misschien voor je een aanpassing. In een theater is dat eerder een klein podium.

Hugo: “Ik vind toch niet dat ik het gevoel heb dat ik in zo’n grote zaal sta. Ondanks een groot podium vind ik het zelf nog altijd heel intiem. Het valt dus allemaal wel heel goed mee.” (PADI)

Tickets en info via www.redstarline.eu