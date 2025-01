Hostellerie De Goedendag in Lissewege laat artiesten zingen in hun zaak, en start met Frank Galan en Christel voor een diner bij kaarslicht

Frank & Christel Galan, het bekende Vlaamse zangduo, zorgt binnenkort voor een bijzondere avond op donderdag 27 februari in De Goedendag in Lissewege. Met live muziek en een zorgvuldig samengesteld menu belooft het een heerlijke combinatie van sfeer en smaak te worden. Of je nu fan bent van hun romantische nummers of gewoon zin heeft in een gezellige avond met lekker eten: dit evenement mag je niet missen.

De nieuwe zaakvoerders Sacha Deblaere en Leen De Prest starten met een vroegere traditie. De vorige zaakvoerder liet immers vaak artiesten optreden. In maart 2023 namen Sacha en Leen De Goedendag over. Nu zijn ze al goed ingeburgerd, zodat ze ook de tijd vonden om nieuwe concepten uit te werken. Eén ervan is artiesten laten optreden in hun zaak, terwijl de ingeschrevenen ook kunnen genieten van een heerlijke maaltijd.

Op donderdag 27 februari brengen Frank Galan en zijn vrouw Christel hun muziek in De Goedendag in Lissewege. Het zangduo staan bekend om hun warme stemmen en romantische nummers. Ze zullen tijdens het diner voor live-entertainment zorgen. De avond begint met een feestelijk ontvangst. Gasten worden verwelkomd met een glas Crémant d’Alsace en amuses. Daarna volgt een verzorgd diner met als voorgerecht tongrolletjes in kreeftensaus. Het hoofdgerecht bestaat uit varkenshaasje fine champagne met seizoengroenten en kroketjes. Het dessertbord met koffie sluit de maaltijd af. Bij het voor-en hoofdgerecht worden er bijpassende wijnen geserveerd. Met een gevarieerd programma zorgen Frank Galan en Christel voor een romantische avond. De uitbaters Sacha Deblaere, Leen De Prest en het team kijken alvast uit naar een sfeervolle avond. (PADI & Mervyn)

Info en reserveren: 050 54 53 35 (Leen De Prest)