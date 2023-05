Hooverphonic na 20 jaar opnieuw in Belgische zalen mét strijkkwartet

Om de 20ste verjaardag te vieren van de iconische concertreeks uit 2003 gaat Hooverphonic dit jaar opnieuw on the road met een strijkkwartet onder de noemer ‘Sit Down And Listen To Hooverphonic: 20th Anniversary Tour.’

Alle classics en evergreens, in een intieme setting, ontdaan van alle franje, met de stem van Geike Arnaert centraal. Een magische reis doorheen hun carrière, ontroeren zonder te overdonderen, minder wordt meer en vooral veel meer kippenvel. In West-Vlaanderen treden ze op in De Grote Post in Oostende (vrijdag 27 oktober), De Spil in Roeselare (woensdag 8 november), Het Perron in Ieper (vrijdag 17 november), CC De Brouckere in Torhout (zondag 17 december) en Stadsschouwburg in Brugge (dinsdag 19 december). (PADI)

Alle speeldata en ook tickets vind je terug op de website van www.greenhoustalent.com