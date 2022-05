Hommages met Danny Fabry en Johan Vandewoestijne in de Kouterschool in Zwevegem

Op zaterdag 14 mei organiseert Bart Carteur twee hommages met bekende mensen in de Kouterschool in de H. Consciencestraat 28a in Zwevegem. Van 14 tot 17 uur praat zanger Danny Fabry. Vanaf 19 tot 21 uur zit Johan Vandewoestijne uit Kortrijk in de praatstoel. Beiden ontvangen ook ter plaatse een carrière-award.

De namiddag met Danny Fabry is een drie uur durende talkshow met een select publiek, waarin een eerbetoon/hommage gehouden wordt rond de populaire zanger die momenteel 50 jaar carrière viert. Er worden herinneringen opgehaald, anekdotes verteld met tussendoor fragmenten van zijn belangrijkste nummers. Onmisbaar voor de grote Danny Fabry-fan of interessant voor de algemene muziekliefhebber.

De avond met Johan Vandewoestijne (James Desert) is een twee uur durende talkshow met een select publiek, waarin een eerbetoon/hommage gehouden wordt rond de Kortrijkse filmmaker. Hij maakte in het verleden cultfilms als “Lucker”, “Rabid Grannies” en onlangs viel zijn “Rotten Fruit” nog te bewonderen in Budascoop Kortrijk. Er worden tijdens de hommage herinneringen opgehaald, anekdotes verteld met tussendoor fragmenten van zijn films. (PADI)

Inkom: 5 euro. Verdere info en/of inschrijven kan via: bartcarteur@gmail.com