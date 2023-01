Hommage voor Kris De Bruyne in De Roma in Antwerpen, maar ook één keer in Beernem

Op zondag 5 februari is er een ‘special’ rond Kris De Bruyne in De Roma in Antwerpen, met heel wat extra artiesten. Op 2 februari is er al een try-out in Herent en één dag later de première in Heusden-Zolder. Deze hommage komt ook één keer naar West-Vlaanderen, namelijk op vrijdag 24 maart om 20 uur in CC De Kleine Beer in Beernem. Dit is een voorstelling met in de bezetting Clara Cleymans, Mauro Pawlowski en Jan De Smet.

In februari 2023 is het twee jaar geleden dat Kris De Bruyne ons in volle coronaperiode ontviel. We moesten die unieke artiest uitwuiven en herdenken in heel beperkte kring en dat stak omdat zijn vele fans die hij ontroerde, inspireerde en ja hoor ook vrolijk stemde niet op een echte en passende manier van hem afscheid konden nemen. Om die reden wordt er in het voorjaar van 2023 een hommage georganiseerd voor Kris De Bruyne. In eerste instantie is er een tournee door de Culturele Centra met Jan De Smet, Mauro Pawlowski en Clara Cleymans. En dan is er nog een ‘special’ op zondag 5 februari met extra gasten in De Roma in Antwerpen. IJsbrand, Hanna De Bruyne (dochter van Kris), Jan De Wilde, Jan De Smet, Mauro Pawlowski, Lucas Van den Eynde, Wigbert, Neeka, Clara Cleymans, Klaas Delrue en Selah Sue zullen hun parels kiezen uit het rijke repertoire van Kris De Bruyne. De uitmuntende band bestaat uit lievelingsmuzikanten en getrouwen Chris Peeters, Wigbert, Wouter Berlaen, Klaas De Somer en Michel Bisceglia. De muzikale leiding is in handen van Klaas De Somer (zoon van Kris en gerenommeerd drummer).

De voorstelling: Kris De Bruyne (1950-2021) was – en is nog steeds – de meest spectaculaire (in de vele betekenissen van het woord) zanger/liedjesschrijver van zijn generatie. Zijn turbulente persoonlijkheid vertaalde zich muzikaal in een ongezien eerlijk en tegelijk rauw en gevoelig repertorium. Die eclectische liederenschat krijgt, 2 jaar na Kris’ jammerlijk overlijden, een gloednieuwe lezing door een generatie- en genreoverschrijdend trio: Clara Cleymans, Mauro Pawlowski en Jan De Smet. Muzikaal geruggesteund door topmuzikanten Stoy Stoffelen, Firmin Michiels, Jo Mahieu, Guido Op de Beeck, Dominique Vantomme. Herontdek Kris De Bruynes unieke stem in het Nederlandstalige muzieklandschap via dit mooie muzikale en liefdevolle eerbetoon. (PADI)

Deze voorstelling komt één keer naar West-Vlaanderen, namelijk op vrijdag 24 maart om 20 uur in De Kleine Beer in Beernem. Alle speeldata via www.garifuna.be