‘Hommage Joe Harris’ met optredens van Eric Flanders, Steve Tielens, Frank Valentino, Lia Linda, Micha Marah én Luc Caals

In Het Witte Paard in Blankenberge werd een ‘Hommage Joe Harris’ gehouden in een organisatie van Blue Sky Concerts met de drijvende krachten Chrissy De Reuse en Niko Geldhof.

Er kwam veel volk opdagen naar deze namiddagshow, waar het leven en muzikale werk van Joe Harris centraal stond. Presentator Jo Met De Banjo interviewde de diverse artiesten, waarna ze ook één of meerdere Joe Harris-liedjes zongen. Ook Erik Marijsse uit Oostende was van de partij en vertelde over de tijd van toen, zijn nauw contact met Joe Harris en zijn glorieperiode met het tijdschrift ‘Hitorama’. Veel mensen kennen vooral de song ‘Drink Rode Wijn’, maar Joe Harris scoorde ook nog met heel wat andere liedjes, zoals ‘Zilverdropjes’, ‘Linda’, ‘Butterfly’, ‘Nee Katrientje’, ‘ Maria Magdalena’, ‘Eerst Zien En Daarna Geloven’, ‘Knoopje Aan Je Bloesje’, enz. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)