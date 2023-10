‘Hommage Joe Harris’ in Blankenberge in het bijzijn van zijn ex-vrouw Josée, dochter Marijke én kleinzoon Xander

Zondagnamiddag vond een speciale ‘Hommage Joe Harris’ alias Georges ‘Joske’ Lisabeth plaats in Het Witte Paard in Blankenberge. Op 1 juni 2003 overleed Joe plots in Brugge en recent was dit dus 20 jaar geleden. Op kerstdag 25 december eerstkomend zou Joe 80 jaar zijn geworden. Deze ‘Hommage Joe Harris’ kreeg dan ook de toepasselijke naam ’20/80’. Een groots eerbetoon aan de zanger van o.a. ‘Drink Rode Wijn’.

Georges Lisabeth werd geboren in Brugge op 25 december 1943. Deze zanger scoorde in 1971 zijn eerste grote hit ‘Eerst Zien En Daarna Geloven’. Ook ‘Neen Katrientje’, ‘Maria Magdalena’ en ‘Butterfly’ zijn nog enkele van zijn bekende songs, maar zijn allergrootste hit was én blijft ‘Drink Rode Wijn’, een cover ‘Griechischer Wein’ uit 1975 van Udo Jürgens.

Marijke Lisabeth en haar zoon Xander. © PADI/Daniël

Vooraan aan de eretafel zaten zijn ex-vrouw Josée Vandepoel (78) uit Bredene, zijn dochter Marijke Lisabeth (59) uit Itegem en zijn kleinzoon Xander Aerts (24) uit Putte. Josée is afkomstig uit Limburg. Joe leerde haar kennen tijdens een optreden in Sint-Truiden. Eerst woonden ze 17 jaar samen in Sint-Truiden, daarna in Itegem. Ze was 20 jaar getrouwd met Joe Harris. Na de scheiding verbleef Josée in Tenerife, waarna ze verhuisde naar Oostende. Ze woont nu al meerdere jaren in Bredene. Josée zei kort: “Zo’n dag als vandaag blijft voor mij emotioneel, zelfs na 20 jaar. Ik denk dan aan vroeger, aan alles. Aan de goede en slechte tijden”. Dochter Marijke vervolgde: “Deze dag is wel speciaal maar voor een fan van papa is dat anders dan voor eigen bloed. Voor mij kijk ik naar zo’n dag als mijn papa. Ik bewonder dat Linda en alle andere fans dat levendig houden. Moest het van mij afhangen, ik zou nooit die ambitie hebben om dat levendig te houden. Ik sta ook niet graag in de belangstelling, maar ik geniet wel van die jaarlijkse hommage die meestal in Kampenhout wordt gehouden. Als zijn liedjes nog worden gedraaid, dan vind ik dat wel heel leuk. Maar vandaag is het een speciale en grootse hommage. Het is leuk dat de fans die vroeger in de fanclub waren er telkens bij zijn. Ik ben blij dat ik er ben. Ik heb ook nog één broer, maar die staat liever niet in de schijnwerpers.” (PADI)