Hommage aan Claude François op woensdagavond 17 augustus in Het Witte Paard in Blankenberge

In een organisatie van Groep24/Show-Time ben je op woensdag 17 augustus om 20.30 uur welkom voor een ‘Hommage aan Claude François’ door Alain Dès in Het Witte Paard in Blankenberge.

45 jaar geleden kwam Claude François op dramatische wijze aan z’n einde toen hij een lampje recht zette terwijl hij aan het douchen was. Drie dagen later, op zijn begrafenis, kwam de single “Alexandrie, Alexandra” uit. Claude François maakte zich met deze million-seller ironisch genoeg onsterfelijk. Hij was toen al een ster en een wereldvedette met een waslijst aan hits met “Comme ‘D’habitude” als uitschieter, zeker toen Frank Sinatra het coverde als “My Way”. Verwacht een hommage aan één van de meest excentrieke Franse zangers aller tijden met nummers zoals “Le Téléphone Pleure“, “Chanson Populaire“, “Cette année-là“, “Le MaL Aimé”, “Toi et Moi Contre Le Monde Entier”, “Il Fait Beau, Il Fait Bon”, “Je Vais à Rio” en zoveel meer ….

Alain Dés schoof zijn succesvolle carrière aan de kant omdat z’n stem en performance aangeboren op Claude François lijken en is de perfecte artiest om een perfecte tribute te brengen met alle hits, outfits, danspasjes en natuurlijk de gekende danseressen uit de showbizz: “Les Clodettes”! We gaan samen zingen, dansen,… leve Clo Clo! (PADI)

Tickets 41,5 en 31,5 euro. Info en tickets: www.show-time.be, www.witte-paard.be