Hitmusical ‘Grease’ vanaf 12 september 2024 in Antwerpen, Gent en Hasselt, maar welke West-Vlaming geraakt bij de hoofdcast?

In september 2024 brengt Albert Verlinde ism Senf Theaterpartners, Jaco Kaasschieter en House of Entertainment een nieuwe frisse musicalversie van de geliefde feelgood klassieker ‘Grease’ – mét Vlaamse hoofdcast – op de planken in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Hoewel de originele versie al dateert van 1972 en de iconische film met John Travolta en de betreurde Olivia Newton-John uitkwam in 1978, is ‘Grease’ nog altijd een absolute publiekslieveling. Het romantische verhaal van Sandy en Danny, en natuurlijk onsterfelijke hitsingles als You’re The One That I Want, Hopelessly Devoted To You, Summer Nights en Sandy, doen het publiek nog steeds dromen. Wie wil meedingen naar een rol in de hoofdcast, mag zich vanaf heden ook aanmelden op website voor de audities die begin 2024 plaatsvinden.

‘Grease’, de musical van Jim Jacobs (tekst) en Warren Casey (muziek) uit 1972, is een fenomeen. Het is één van de langstlopende musicals ooit op Broadway en werd een wereldwijd begrip door de film uit 1978 met John Travolta en Olivia Newton-John in de hoofdrollen. Volgend seizoen strijkt een nieuwe frisse versie van deze musical, met Vlaamse hoofdcast, neer in Antwerpen, Gent en Hasselt. Het wordt een feest voor jong en oud, met een live orkest en natuurlijk alle hits, zoals Summer Nights, You’re The One That I Want, Greased Lightning en Hopelessly Devoted To You.

Voor de hoofdcast van deze nieuwe, eigentijdse versie van de musical ‘Grease’ wordt op zoek gegaan naar Vlaamse meisjes en jongens, met het nodige zang- en danstalent, die in de huid kunnen kruipen van jongvolwassenen die in de voorstelling in het laatste jaar van hun middelbare school zitten. Met als voornaamste vraag natuurlijk: wie worden Danny en Sandy? Daarnaast zijn er ook nog de heerlijke rollen van o.a. Kenickie, Rizzo, Miss Lynch en Vince Fontaine te verdelen. De audities zullen begin 2024 plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu inschrijven voor deze audities via www.greasemusical.be. “Ik kijk enorm uit naar de voorstellingen in Vlaanderen en verheug me nu al op de zoektocht naar het Vlaamse talent. ‘Grease’ is voor een jonge generatie altijd weer een gouden kans om hun talenten aan het publiek te presenteren” (Albert Verlinde, producent)

‘Grease’ vertelt het verhaal over de tieners Danny en Sandy die na een wervelende zomerromance onverwachts worden herenigd wanneer Sandy voor haar laatste schooljaar naar Rydell High overstapt. Danny blijkt al snel niet de lieve jongen van tijdens de zomer te zijn, maar een lid van de T-Birds die vooral stoer wil overkomen op zijn vrienden. De brave Sandy probeert te veranderen en sluit zich aan bij de Pink Ladies. Een danswedstrijd moet de twee geliefden weer samen brengen, maar voor hoe lang? Overleven ze de beproevingen van het tienerleven en vinden ze opnieuw de ware liefde? ‘Grease’ staat garant voor een avond topamusement vol humor, sprankelende dans en heerlijke muziek. Deze show wil je niet missen, dus Let’s go together en beleef deze meeslepende feelgood klassieker live in het theater! (PADI)

De hitmusical ‘Grease’ is vanaf 12 september 2024 te zien in Antwerpen, Gent en Hasselt – Tickets & info: www.greasemusical.be