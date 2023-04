Hitmachine Natalia komt op vrijdag 11 augustus opnieuw naar de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Natalia focust zich dit jaar opnieuw voor de volle 100% op muziek. Zo bracht ze onlangs nieuwe singles “When you came by” en “For the ride” uit, bracht ze afgelopen vrijdag de nieuwe plaat “Hallelujah to the beat” uit met bijhorende theatertour in het voorjaar en sluit ze haar muzikale jaar af met twee grootse jubileumconcerten in de Lotto Arena in Antwerpen. Maar ook in de zomer staat ze te stralen op het Proximus Pop-Up Arena podium in Middelkerke op vrijdag 11 augustus.

De Proximus Pop-Up Arena is intussen een vaste afspraak voor Natalia: in juli 2021 was ze de allereerste artiest om er voor een groot publiek te spelen, in 2022 speelde ze er het laatste concert van het zomerseizoen, telkens voor een uitverkochte arena. En ook dit jaar trekt Natalia haar goed gevulde blik hits open om een stomend “Best of”-concert te brengen.

Dat ze in de zomer van 2023 terugkeert naar de Proximus Pop-Up Arena is geen verrassing. “Ik ben vereerd dat ze me hier al drie jaar na elkaar terug vragen, ze moeten mij hier wel heel graag zien” zegt Natalia al lachend. “2023 wordt toch wel een speciaal jaar. Ik bracht net mijn nieuw album “Hallelujah to the beat” uit en ga er dit voorjaar mee op tour in enkele grote theaters. In de zomer breng ik dan in Middelkerke een show vol hits. Om dan uiteindelijk het jaar af te sluiten in de Lotto Arena in november!” (PADI)

De ticketverkoop is gestart viawww.popuparena.be.