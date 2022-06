Hiphop- en rapfestival ‘Refest’ heeft volledige line-up beet voor Middelkerke

Op zaterdag 23 juli dompelt het gloednieuwe festival Refest de Belgische badstad Middelkerke onder in een unieke mix van Lage Landenbeats en vlijmscherpe rhymes. Artiesten als Boef, Snelle, Antoon, Hakimm, Zoey Hasselbank en Yung Mavu prijken op de affiche. Refest combineert het allerbeste uit de Belgisch-Nederlandse hiphop- en rapcultuur met de Middelkerkse Proximus Pop-Up Arena als muzikaal epicentrum. It’s a whole new vibe!

De allereerste editie van Refest schiet op zaterdag 23 juli uit de startblokken. Het West-Vlaamse festival beoogt een vervlechting van alles rond modern-day lifestyle, een chille totaalbeleving en een line-up die zowel Belgisch als Nederlands talent op de voorgrond plaatst. Met de golven van de Noordzee als achtergrond, en de Proximus Pop-Up Arena als centraal hiphoppaleis waarin de feestjes losbarsten, leggen de organisatoren van Refest de fundamenten voor een nieuw, zomers festivalconcept. De buitengewone omkadering van het festival brengt bijgevolg heel wat rasartiesten uit de Lage Landen op de been. De organisatie van Refest gaat prat op de line-up die afgelopen week druppelsgewijs werd gelost. Absolute kleppers op het festival zijn de badboybars en- rhymes van rapper Boef, de eclectische hiphopgeïnspireerde beats van Antoon, en het hiphopfenomeen Snelle, bekend van megahits als ‘Reünie’ en ’Smoorverliefd’. Naast dat Nederlandse triumviraat prijken er ook al enkele Belgische artiesten op de affiche onder wie ‘Europe’s Golden Boy’ Yung Mavu, ‘next big thing’ van de Brusselse hiphop Frenetik, platendraaier Hakimm, freestyle- en trill-dj Zoey Hasselbank en DJ’s Eagl, DJ Yones en Kestified.

Snelle © PADI

Liefhebbers zijn er beter snel bij. Early Bird Tickets (39 euro) zijn tot 23 juni verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt. Vanaf dan betaal je 45 euro voor een standaard ticket. Bovenop de unieke ligging, de toegankelijke laagdrempeligheid en de artiesten die op het podium staan, schotelt Refest de festivalgangers nog een zuiders getinte beach club voor om te ontspannen tussen al het feestgedruis. Wie hippe drank- en eetgelegenheden zoekt of coole randanimatie, vindt bij Refest ook zijn gading. Dat in combinatie met de stevige line-up zorgt ervoor dat Refest werkelijk zijn naam alle eer aandoet: RE-FEST! Opnieuw (zorgeloos) feesten! Zon, zee, en moddervette hiphopbeats, what’s not to like? (PADI)

Refest: zaterdag 23 juli vanuit het Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke.

Alle info op www.refest.be