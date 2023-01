Hilde en Wim van Rhodesgoed in Kachtem verwelkomen zanger Danny Diëgo

Op woensdag 11 januari treedt zanger Danny Diëgo op in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Eerst is er een heerlijke maaltijd en pas daarna staat Danny in de zaal en brengt hij zijn aanstekelijke liedjes.

In december jl. kwam Danny al eens langs om Hilde en Wim van Rhodesgoed te leren kennen en om even af te spreken wat hij qua songs allemaal zal brengen tijdens zijn optreden. Danny trok grote ogen toen hij deze prachtige locatie zag. Hij wist te vertellen dat hij in het voorbije jaar maar liefst 150 optredens had in Vlaanderen. Dit jaar heeft hij iets speciaals in petto voor de Vlaamse kust. Er staan ook twee leuke releases in zijn agenda. Zijn fans mogen eveneens 13 oktober 2023 noteren voor zijn verjaardagsshow, want dan wordt Danny 40 jaar. (PADI)

Woensdag 11 januari: Brasserie Rhodesgoed, Rhodesstraat 2 in Izegem/Kachtem. Prijs: 55 euro, inclusief maaltijd én optreden. Reserveren viawelkom@rhodesgoed.be of via www.rhodesgoed.be